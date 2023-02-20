Звезда «Дома-2» рассказала о негативных последствиях инъекций филлеров

Телезвезда Пынзарь призналась, что ее губы не вернулись к прежней форме после филлеров

Бывшая участница телешоу «Дом-2» Дарья Пынзарь рассказала о негативных последствиях инъекций филлеров. На эту тему она высказалась на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя телезвезда призналась, что избавилась от филлеров в губах, поскольку осознала, что ей больше подходят процедуры, которые не увеличивают объем лица. Кроме того, по словам знаменитости, ее губы так и не вернулись к прежней форме вопреки обещаниям косметолога. «Это больно. Я отказалась ходить к нерадивым косметологам. Не надо на себе проверять — повезет или нет», — уточнила она.

Пынзарь предупредила поклонниц, что любой филлер увеличивает лицо и растягивает кожу. «Почти все филлеры притягивают воду, хотя каждый раз говорят, что именно этот (каждый раз разный) не будет притягивать», — заявила блогерша в ответ на вопрос одной из фанаток.

В январе Пынзарь продемонстрировала поклонникам, как продвигается ремонт их с мужем двухэтажной квартиры в Аланье.