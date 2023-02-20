Российская певица Ольга Бузова показала фигуру в нижнем белье и порадовала фанатов

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова показала фигуру в откровенном образе и порадовала фанатов. Соответствующие кадры и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя знаменитость записала видео, в котором она предстала перед камерой в розовом комплекте нижнего белья, оформленном кружевами и бантами синего цвета. Помимо бюстгальтера и трусов, на артистке был надет пояс с подвязками. Также поп-исполнительница сделала легкий макияж, нанеся на губы розовый блеск, а свои волосы распустила. «Вот такое у меня красивое понедельничное утро», — подписала Бузова ролик.

Поклонники восхитились внешним видом звезды, о чем написали в комментариях под публикацией, которая набрала более 51 тысячи лайков. «Очень красивый комплект», «Невероятно красивая серия фото получилась», «Фигура — огонь!», «Оля, выдыхай. У тебя нет животика», «Оля, тебе очень идет розовый цвет», — высказывались они.

В январе Ольга Бузова появилась на публике в откровенном наряде и подверглась критике в сети. Знаменитость прошлась по улицам Кейптауна в блестящем костюме ярко-синего цвета, который состоял из облегающих брюк и пиджака, надетого поверх бюстгальтера.