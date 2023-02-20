Китай выступил против продолжения конфликта на Украине

Главный дипломат Китая Ван И: КНР выступает против затяжного конфликта на Украине

Китай выступает против затяжного конфликта на Украине и готов работать с международным сообществом, чтобы «настойчиво стремиться к миру». Об этом заявил глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК) Ван И на встрече с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, передает South China Morning Post.

«Китай всегда стоял на стороне мира и диалога и всегда настаивал на призывах к миру и продвижению переговоров», — заявил главный дипломат КНР.

Отмечается, что Ван И в разговоре с главой украинского МИД подтвердил уважение Китая к суверенитету и территориальной целостности Украины, а также неприятие использования силы в качестве средства разрешения разногласий.

Ранее стало известно, что самый высокопоставленный дипломат Китая посетит Россию в феврале. Во внешнеполитическом ведомстве КНР рассказали, что Ван И в этом месяце также планирует посетить с официальными визитами Францию, Италию и Венгрию.