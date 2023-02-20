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14:26, 20 февраля 2023Мир

Раскрыты подробности секретного визита Байдена в Киев

CNN: Байден сослался на ужин с женой ради тайного визита в Киев к годовщине СВО

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент США Джо Байден прилетел на Украину «под покровом темноты», его самолет покинул авиабазу Эндрюс в Штатах в 4:15 по местному времени в воскресенье. Чтобы совершить секретный визит, политик сослался на ужин с женой, после которого исчез. Подробности поездки политика приводит CNN со ссылкой на источники.

В публичном расписании Байдена такие планы не фиксировали, а официальные представители Белого дома неоднократно отрицали возможность его визита в Киев.

В пути Байдена сопровождало ограниченное число чиновников, в том числе советник по национальной безопасности Джейк Салливан и личный помощник президента Энни Томасини.

Лидеры США и Украины уже посетили Михайловский собор, где возложили цветы. По Михайловской площади Байден и Зеленский шли в сопровождении охраны под звуки воздушной тревоги.

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Виктория Кондратьева
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