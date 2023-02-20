Две российские студентки впали в кому из-за передозировки лекарств

Ura.ru: две студентки челябинского техникума впали в кому из-за передозировки лекарств

В Челябинске впали в кому две студентки одного из техникумов. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его словам, россиянок госпитализировали в городскую больницу. Предварительно, состояние комы вызвано передозировкой лекарственных препаратов, название которых не уточняется.

По данным агентства, студенткам 20 и 18 лет, они учатся на втором курсе местного техникума. Причина, по которой девушки приняли большое количество лекарств, не уточняется.

Похожая история произошла в декабре 2022 года в Аргаяшском районе Челябинской области. Там в больницу с отравлением лекарствами попал 16-летний студент медицинского колледжа. Через два дня с аналогичным диагнозом была госпитализирована десятиклассница, которая впоследствии впала в кому. По информации Ura.ru, подростки были знакомы и ранее учились в одной школе.

Кроме того, в августе 2022 года в Уфе сразу пятеро подростков отравились алкоголем и таблетками. Несовершеннолетних без сознания нашла в квартире родственница одного из них. Трое пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии.