Предсказавший землетрясения в Турции сейсмолог заявил об угрозе Кипру

Предсказавший землетрясения в Турции сейсмолог Герюр заявил о возможном риске для Кипра

Сейсмолог, член Академии наук Турции, профессор Наджи Герюр, предсказавший землетрясения в стране, заявил о риске новых мощных подземных толчков. Об этом он рассказал в интервью телеканалу TGRT.

Ученый объяснил что при землетрясении происходит выброс энергии в одном конце разлома, а другая ее часть переносится во второй конец. Он напомнил, что после бедствий в Кахраманмараше специалисты заявляли о возможной угрозе для Адана и Хатая. Герюр заявил, что ожидает землетрясения в Адане, которое может заставить разлом «замолчать».

«Землетрясения в Кахраманмараше 6 февраля могли оказать влияние на Адану, Бингель и Кипр — нужно предупредить о землетрясениях там, если они произойдут, то Восточно-Анатолийский разлом "уснет"», — подчеркнул Герюр.

Эксперт добавил, что угроза землетрясения в ближайшие годы существует в Стамбуле, и призвал принять соответствующие меры.

В начале февраля землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 с интервалом в девять часов зафиксировали в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Эпицентр мощных подземных толчков находился в 26 километрах от города Газиантеп, в котором живут около 1,065 миллиона человек. Очаг залегал на глубине десяти километров. Герюр спрогнозировал эпицентр землетрясения еще в в апреле 2022 года.