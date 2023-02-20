Российские военные уничтожили группу бойцов ВСУ из элитного подразделения

«Военкоры РВ»: военные России уничтожили 4 бойцов ВСУ из подразделения «Волки Да Винчи»

Российские военные уничтожили группу из четырех бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из элитного подразделения «Волки Да Винчи». Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Отмечается, что погибшие принимали участие в боях за Купянск Харьковской области осенью 2022 года и причастны к чисткам мирного населения, заподозренного в симпатиях к России.

Подразделение возглавляет Дмитрий Коцюбайло с позывным Да Винчи. 20 апреля 2021 года американская газета New York Times опубликовала материал, в котором говорилось, что подразделение Коцюбайло содержит в городе Авдеевка домашнего волка. Дикое животное находилось в клетке возле офиса командира.

1 декабря 2021 года президент Украины Владимир Зеленский наградил Коцюбайло званием Героя Украины и медалью «Золотая звезда».