Российский ребенок потерялся в ТЦ и пошел домой вдоль трассы

В Тюмени ребенок потерялся в ТЦ и решил пойти в село, которое находится в 40 километрах

В Тюмени ребенок потерялся в торговом центре «Сити Молл» и решил пойти домой пешком до села, которое находится в 40 километрах от его местонахождения. Об этом сообщает 72.ru.

Мальчик не смог найти родителей в торговом центре и пошел вдоль трассы, чтобы вернуться домой. Источник издания уточнил, что его заметила женщина, которая ехала по дороге за рулем автомобиля. Местная жительница узнала у ребенка, что он потерялся, и отвезла его в отделение полиции.

В МВД сообщили, что семья мальчика обратилась в полицию. Родители уже встретились с ним. «Оснований полагать, что в отношении ребенка были совершены противоправные действия, нет», — уточнили в министерстве.

Ранее шестилетний ребенок потерялся в столичном лесопарке «Лосиный остров» и провел там всю ночь. Впоследствии несовершеннолетний сам вышел к автозаправочной станции в Гольяново.