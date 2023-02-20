В Кремле объяснили рост уровня доверия россиян Путину

Песков объяснил рост уровня доверия Путину консолидацией общества вокруг президента

Уровень доверия россиян Владимиру Путину повысился до 79 процентов в том числе благодаря консолидации общества вокруг президента в сложный момент. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

17 февраля Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщил, что на вопрос о доверии Путину положительно ответили 79,1 процента респондентов. При этом уровень одобрения деятельности президента повысился до 76 процентов.

По словам представителя Кремля, рост рейтинга главы государства обусловлен целым комплексом факторов. «Самое главное — это тот ответственный момент, через который мы все проходим, момент очень сложный. Но общество консолидируется, и консолидируется вокруг президента», — объяснил он.

В январе россияне назвали Путина главным политиком 2022 года. Такого мнения придерживаются 55 процентов опрошенных граждан страны. Как уточнил ВЦИОМ, Путин возглавляет этот рейтинг с начала проведения подобных опросов — с 2006 года.