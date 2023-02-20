Дуда предупредил Лукашенко о «конце» в случае вступления в конфликт

Президент Польши предупредил Лукашенко о «конце» в случае вступления в конфликт на Украине

Президент Польши Анджей Дуда предупредил президента Белоруссии Александра Лукашенко о последствиях в случае вступления республики в конфликт на Украине. Об этом сообщает РБК.

По словам польского лидера, Лукашенко должен понимать, что подобный шаг Минска приведет его к «концу», поскольку белорусский народ выступит против него.

Дуда обратил внимание, что втягивание Белоруссии в конфликт «означало бы смерть для многих белорусов, которые не имеют никакого боевого опыта» по сравнению с украинцами, которые «воюют уже много лет, защищая свою родину».

«Лукашенко прекрасно понимает, что это будет означать для него окончательный конец, потому что народ, практически, на мой взгляд, в полном составе пойдет против него», — высказался президент Польши.

Ранее в феврале Лукашенко заявил, что готов провести совместную встречу с президентами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным. Он предложил американскому лидеру приехать в Минск. «Если у него есть желание, вы ему передайте там по своим каналам, мы его в Минске готовы принять и серьезно поговорить. Если он хочет мира в Украине», — сказал он.