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11:39, 20 февраля 2023Россия

Раскрыты сроки проведения ЕГЭ в 2023 году

Глава Рособрнадзора Музаев: основной период ЕГЭ пройдет с 26 мая по 1 июля 2023 года

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Основной период Единого государственного экзамена (ЕГЭ) пройдет в России с 26 мая по 1 июля. Об этом говорится в презентации руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева, передает ТАСС.

Досрочный период ЕГЭ пройдет с 20 марта по 19 апреля, дополнительный — с 6 по 19 сентября.

Согласно презентации, в 2023 году единый госэкзамен сдадут более 700 тысяч человек, 620 тысяч из их числа окончат школу в этом году. ЕГЭ пройдет во всех регионах России, за исключением Херсонской области.

Ранее сообщалось, что в России разработали новые правила проведения ЕГЭ. В документе, в частности, говорилось, что участники госэкзамена смогут менять перечень предметов, которые они указали в заявлении.

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Алан Босиков
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