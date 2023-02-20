Занятия в спортзале помогли фитнес-модели отбиться от насильника

Daily Mail: в США фитнес-модель отбилась от насильника благодаря развитой мускулатуре

В городе Тампа, штат Флорида, США, 24-летняя фитнес-модель Нашали Альма отбилась от насильника благодаря занятиям в спортзале. О том, как спорт помог модели спастись от преступника, сообщает Daily Mail.

Девушка занималась в тренажерном зале жилого комплекса, когда 25-летний Ксавье Томас-Джонс попросил впустить его в здание. Альма разрешила мужчине войти, так как уже видела его в жилом комплексе раньше. Томас-Джонс продолжительное время наблюдал за тем, как тренируется фитнес-модель, а затем подошел и начал приставать к ней. Девушка оттолкнула мужчину и побежала в другой конец спортзала, однако он последовал за ней. Когда Томас-Джонс попытался схватить Альму, она начала наносить ему многочисленные удары. По словам фитнес-модели, она знала, что сможет дать отпор нападавшему, так как занимается бодибилдингом и имеет развитую мускулатуру.

В ходе борьбы девушка много раз ударила насильника руками и телефоном, повалила его на пол и вырвала волосы из его бороды. «Чем больше ты сопротивляешься, тем быстрее они сдадутся… Я знала, что если буду продолжать бороться, он остановится и отпустит меня. Так и случилось», — рассказывает она.

В конце концов Томас-Джонс был вынужден сбежать из здания. Сотрудники правоохранительных органов поймали мужчину спустя 24 часа. Его арестовали и обвинили в сексуальном насилии, неправомерном лишении свободы и похищении. Отмечается, что во время ареста насильник домогался другой женщины и пытался проникнуть к ней в квартиру.

Альма не получила травм и, по словам ее бойфренда, произошедшее помогло ей стать еще сильнее. Девушка призвала жертв насилия как можно быстрее сообщать о сексуальных нападениях в полицию. Чем раньше сотрудники правоохранительных органов узнают о произошедшем, тем быстрее смогут поймать преступника, заверяет она. «Мой совет — никогда не сдаваться. Мои родители всегда говорили, чтобы я никогда не сдавалась, и это единственное, о чем я думала, когда боролась с насильником», — утверждает фитнес-модель.

Ранее сообщалось, что в Бразилии обнаженный насильник врезался в металлический барьер и стекло, когда пытался ворваться в квартиру к женщине, после чего умер на глазах несостоявшейся жертвы. Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов нашли в квартире мужчины коноплю, грибы и другие наркотические вещества.