Байден посетил Киев в галстуке в цветах украинского флага

Президент США Байден посетил Киев в желто-голубом полосатом галстуке цветов флага Украины

Президент США Джо Байден появился на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в желто-голубом полосатом галстуке. Соответствующий снимок опубликован в официальном Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) последнего.

В понедельник, 20 февраля, американский лидер посетил Киев в белой рубашке, темном брючном костюме и галстуке в цветах украинского флага. В то же время Зеленский запечатлен на фото в черном лонгсливе и штанах цвета хаки.

На размещенном кадре политики позируют перед флагами стран, пожимая друг другу руки. На момент публикации пост набрал более 328 тысяч лайков.

Известно, что в ходе встречи Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 500 миллионов долларов, куда войдут артиллерийские боеприпасы, средства противовоздушной обороны (ПВО), противотанковые системы и другое вооружение. Вдобавок Белый Дом отметил, что на этой неделе Байден также объявит о новых санкциях против России.