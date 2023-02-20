Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:03, 20 февраля 2023Ценности

Байден посетил Киев в галстуке в цветах украинского флага

Президент США Байден посетил Киев в желто-голубом полосатом галстуке цветов флага Украины

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент США Джо Байден появился на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в желто-голубом полосатом галстуке. Соответствующий снимок опубликован в официальном Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) последнего.

В понедельник, 20 февраля, американский лидер посетил Киев в белой рубашке, темном брючном костюме и галстуке в цветах украинского флага. В то же время Зеленский запечатлен на фото в черном лонгсливе и штанах цвета хаки.

На размещенном кадре политики позируют перед флагами стран, пожимая друг другу руки. На момент публикации пост набрал более 328 тысяч лайков.

Известно, что в ходе встречи Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 500 миллионов долларов, куда войдут артиллерийские боеприпасы, средства противовоздушной обороны (ПВО), противотанковые системы и другое вооружение. Вдобавок Белый Дом отметил, что на этой неделе Байден также объявит о новых санкциях против России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
В граничащем с Украиной российском регионе погибли шесть срочников
В США заявили о потере веры Запада в победу Украины
В США рассказали о множестве планов визита Байдена в Киев
В «Шиннике» объяснили слова тренера о гордости за драку игроков с украинцами
ФСБ задержала более 30 человек по делу о хищениях в ПФР
Меркель в разговоре с пранкерами призвала Запад быть вместе с Украиной
Россиянка описала Абхазию словами «рай мошенников и помогателей»
На Украине понадеялись на решение подвисших вопросов после визита Байдена
В Евросоюзе начали переговоры со Словакией насчет Украины
Байден посетил Киев в галстуке в цветах украинского флага
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.