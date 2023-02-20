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06:49, 20 февраля 2023Экономика

Оценены финансовые потери Германии из-за конфликта на Украине

Президент DIW Фратчер: Германия из-за конфликта на Украине потеряла 100 миллиардов евро
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Christian Wiediger / Unsplash

Президент Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фрацшер в беседе с Rheinische Post оценил финансовые потери Германии из-за конфликта на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, ФРГ вследствие специальной военной операции России на Украине и связанного с ней роста затрат на электроэнергию в Европе потеряла в 2022 году 100 миллиардов евро. Он добавил, что эти издержки продолжат расти в ближайшие годы.

Фрацшер подчеркнул, что Берлин особенно пострадал от кризиса. Он пояснил, что Германия «больше зависела от российской энергетики, а также имеет высокую долю энергоемкой промышленности и чрезвычайно зависит от экспорта и глобальных цепочек поставок».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ждет инвестиций со стороны Германии, Франции и Италии для восстановления страны. «Мы приглашаем ваши компании работать с нами, приезжайте и участвуйте в нашем восстановлении», — отметил украинский лидер.

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Марина Совина
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