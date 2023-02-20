Школьник попытался пронести в московское метро шесть гранат Ф-1

В Москве девятиклассник попытался пронести в метро шесть ручных гранат Ф-1

В Москве девятиклассник попытался пронести в метро на станции «Люблино» шесть ручных гранат Ф-1. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщает Telegram-канал SHOT.

Боеприпасы обнаружили сотрудники службы безопасности после того, как решили проверить рюкзак 16-летнего школьника. На место вызвали полицейских, а также сообщили в Следственный комитет и Центр по противодействию экстремизму. Сам девятиклассник утверждает, что гранаты были предназначены для страйкбола. Боеприпасы изъяли для изучения.

Ранее сообщалось, что в московском гараже нашли склад с реактивным гранатометом и взрывчаткой.