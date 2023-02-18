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09:46, 18 февраля 2023Силовые структуры

В московском гараже нашли гранатомет и взрывчатку

РЕН ТВ: в московском гараже нашли склад с реактивным гранатометом и взрывчаткой

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Правоохранители обнаружили на востоке Москвы гараж, где находился склад оружия. Об этом в субботу, 18 февраля, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники.

По данным канала, речь идет о гаражном боксе на улице Дворникова. В ходе осмотра одного из располагающихся там гаражей силовики нашли целый арсенал.

Так, среди находок оказался реактивный гранатомет, эластичная взрывчатка, несколько пистолетов и гранат Ф-1, а также светошумовая граната.

В настоящее время правоохранителя устанавливают личность владельца гаража и арсенала оружия.

Ранее в феврале сообщалось, что в Ленинградской области у начальника охраны «Адмиралтейских верфей» и его подчиненного нашли арсенал оружия. В частности, были обнаружены АК, пистолеты, карабин, винтовку, пистолет-пулемет, четыре тысячи патронов и 15 гранат.

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Варвара Кошечкина
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