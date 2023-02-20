Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:35, 20 февраля 2023Культура

Певец Хабиб высказался о своем отношении к конкуренции

Певец Хабиб заявил, что его главным соперником является он сам

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский певец Хабиб высказался о своем отношении к конкуренции среди артистов. Интервью с ним публикует «Звук Медиа».

«Самый главный соперник — это только ты сам, поэтому нужно развиваться, становиться лучше и расти как артист. Вот это самое главное соперничество, которое вдохновляет меня», — заявил исполнитель, подчеркнув, что ему важнее найти свою аудиторию, чем занять первые места в топах чартов.

В начале января музыкальные критики и продюсеры Павел Рудченко и Евгений Бабичев назвали имена молодых артистов, обладающих высокими шансами раскрыться в 2023 году. В список попали Хабиб, Ваня Дмитриенко и группа «Моя Мишель».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
Байден встретился с Зеленским в Киеве
Разрушения в приграничном российском селе после обстрела ВСУ сняли на видео
Росгвардия уничтожила 200 взрывоопасных предметов ВСУ под Херсоном и в Запорожье
Советник по нацбезопасности США Салливан приехал в Киев вместе с Байденом
Уничтожение диверсионно-разведывательной группы ВСУ показали на видео
Япония направит Украине 5,5 миллиарда долларов
В России отреагировали на визит Байдена в Киев
Российский актер рассказал о нежелании переезжать в Москву
В США рассказали о способе перемещения Байдена до Киева
Певец Хабиб высказался о своем отношении к конкуренции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.