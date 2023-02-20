Певец Хабиб заявил, что его главным соперником является он сам

Российский певец Хабиб высказался о своем отношении к конкуренции среди артистов. Интервью с ним публикует «Звук Медиа».

«Самый главный соперник — это только ты сам, поэтому нужно развиваться, становиться лучше и расти как артист. Вот это самое главное соперничество, которое вдохновляет меня», — заявил исполнитель, подчеркнув, что ему важнее найти свою аудиторию, чем занять первые места в топах чартов.

В начале января музыкальные критики и продюсеры Павел Рудченко и Евгений Бабичев назвали имена молодых артистов, обладающих высокими шансами раскрыться в 2023 году. В список попали Хабиб, Ваня Дмитриенко и группа «Моя Мишель».