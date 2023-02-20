Блогер назвал пять распространенных ошибок блондинок при уходе за волосами

Блогер Зак Мескит: блондинкам не следует использовать шампунь с протеинами и лак для волос

Блогер Зак Мескит назвал пять распространенных ошибок блондинок при уходе за волосами. Соответствующее видео появилось в его TikTok-аккаунте, который насчитывает более 273 тысяч подписчиков.

Инфлюэнсер, который также известен как Платиновый Король из-за оттенка своих окрашенных прядей, отметил, что вред обесцвеченной прическе могут нанести уходовые средства с протеинами в составе и сухой шампунь. По словам эксперта, их применение в течение длительного периода времени приводит к ломкости и сухости волос.

В то же время он призвал воздержаться от воздействия высоких температур, в том числе горячей воды при мытье. Кроме того, юзер внес в список использование лака для волос и отметил, что не следует расчесывать влажные волосы, поскольку они находятся в уязвимом состоянии.

Ранее в феврале колорист из Нью-Йорка Эмали Баум и владелица салона красоты Beauty Supply в Сохо Элис Роулинг назвали самый модный цвет волос на 2023 год. Речь идет о светло-коричневом оттенке, который также получил название «капучино».