Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
21:00, 20 февраля 2023Среда обитания

Назван желаемый размер скидки у покупателей «вторички» в Москве

«PRO ОБМЕН»: размер желаемой скидки на «вторичку» в Москве составил от 7 до 15 процентов
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

Желаемый размер дисконта на жилье в Москве у потенциальных покупателей вторичной недвижимости составил от 7 до 15 процентов. Об этом «Ленте.ру» сообщили эксперты агентства недвижимости «PRO ОБМЕН».

По словам специалистов, при стоимости объекта до 10 миллионов рублей покупатели просили дать скидку размером в семь-восемь процентов от заявленной цены. В случае, если лот был дороже 10 миллионов, ее размер в среднем составлял 10-11 процентов и максимально доходил до 15 процентов. Кроме того, эксперты отметили, что в январе 2023 года запрос на скидку при приобретении жилья при первом обращении был у 8 из 10 клиентов, а фактически сделки с ней совершались примерно в 75 процентах от всех случаев продажи готовых квартир.

Однако встречные предложения со стороны продавцов о том, что цена может быть снижена, были скромнее. В первом месяце текущего года средний размер дисконта на московскую «вторичку» установился на уровне в 5,6 процента. Аналитики также назвали наибольший размер скидки, зафиксированный в агентстве, — он составил 13,43 процента.

Материалы по теме:
Миллионы россиян хотят купить квартиру, но боятся. Что пугает их чаще всего?
Миллионы россиян хотят купить квартиру, но боятся.Что пугает их чаще всего?
11 ноября 2022
Трусы на люстре, жареные ключи и растущая Луна. Как астрология, приметы и магия помогают россиянам покупать жилье?
Трусы на люстре, жареные ключи и растущая Луна.Как астрология, приметы и магия помогают россиянам покупать жилье?
17 января 2023

«С минимальным дисконтом или вообще без него продаются объекты, хорошо упакованные с точки зрения технического состояния и маркетинга. Квартира с ремонтом высокого качества и базовым набором мебели и техники, то есть в формате "заезжай и живи", при правильно выстроенной стратегии продажи найдет своего покупателя и без скидки. Наоборот, с наибольшим дисконтом на вторичном рынке Москвы продаются квартиры, требующие серьезного ремонта. В нынешних реалиях люди начали сильно бояться ремонта, опасаясь, что он может дорого обойтись, или того, что в условиях санкций в какой-то момент с рынка пропадут необходимые материалы», — пояснила руководитель «PRO ОБМЕН» Екатерина Никитина.

Она добавила, что с большим дисконтом также обычно продаются проблемные квартиры — недавно полученные в наследство, с несогласованной перепланировкой либо те, которые собираются продать с занижением стоимости в договоре.

В феврале эксперты агентства недвижимости «Миэль» пришли к выводу, что по итогам 2022 года средняя разница между ценой предложения и ценой продажи на рынке новостроек в Москве составила 10 процентов. Согласно их данным, размер скидки вырос относительно 2021 года — тогда его оценили в четыре процента.

Полина Кислицына
Обсудить
Последние новости
Госдума предложила запретить удаленку для некоторых IT-специалистов
В Сирии сообщили о пострадавших из-за нового землетрясения
Глава ATP раскритиковал принцип коллективной ответственности в спорте
Байден рассказал о цели визита в Киев
Жителей российского города предупредили об «опасном» Солнце
В Госдуме призвали наложить репарации на заказчиков аварии на «Северных потоках»
Суд в Донецке рассмотрел дело несовершеннолетней наводчицы СБУ
Стало известно о разрушениях после нового землетрясения в Турции
Врач с Первого канала назвал группу людей с повышенным риском развития деменции
Девушка купила легинсы в сети и нашла внутри чужое нижнее белье
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.