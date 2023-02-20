Назван желаемый размер скидки у покупателей «вторички» в Москве

«PRO ОБМЕН»: размер желаемой скидки на «вторичку» в Москве составил от 7 до 15 процентов

Желаемый размер дисконта на жилье в Москве у потенциальных покупателей вторичной недвижимости составил от 7 до 15 процентов. Об этом «Ленте.ру» сообщили эксперты агентства недвижимости «PRO ОБМЕН».

По словам специалистов, при стоимости объекта до 10 миллионов рублей покупатели просили дать скидку размером в семь-восемь процентов от заявленной цены. В случае, если лот был дороже 10 миллионов, ее размер в среднем составлял 10-11 процентов и максимально доходил до 15 процентов. Кроме того, эксперты отметили, что в январе 2023 года запрос на скидку при приобретении жилья при первом обращении был у 8 из 10 клиентов, а фактически сделки с ней совершались примерно в 75 процентах от всех случаев продажи готовых квартир.

Однако встречные предложения со стороны продавцов о том, что цена может быть снижена, были скромнее. В первом месяце текущего года средний размер дисконта на московскую «вторичку» установился на уровне в 5,6 процента. Аналитики также назвали наибольший размер скидки, зафиксированный в агентстве, — он составил 13,43 процента.

«С минимальным дисконтом или вообще без него продаются объекты, хорошо упакованные с точки зрения технического состояния и маркетинга. Квартира с ремонтом высокого качества и базовым набором мебели и техники, то есть в формате "заезжай и живи", при правильно выстроенной стратегии продажи найдет своего покупателя и без скидки. Наоборот, с наибольшим дисконтом на вторичном рынке Москвы продаются квартиры, требующие серьезного ремонта. В нынешних реалиях люди начали сильно бояться ремонта, опасаясь, что он может дорого обойтись, или того, что в условиях санкций в какой-то момент с рынка пропадут необходимые материалы», — пояснила руководитель «PRO ОБМЕН» Екатерина Никитина.

Она добавила, что с большим дисконтом также обычно продаются проблемные квартиры — недавно полученные в наследство, с несогласованной перепланировкой либо те, которые собираются продать с занижением стоимости в договоре.

В феврале эксперты агентства недвижимости «Миэль» пришли к выводу, что по итогам 2022 года средняя разница между ценой предложения и ценой продажи на рынке новостроек в Москве составила 10 процентов. Согласно их данным, размер скидки вырос относительно 2021 года — тогда его оценили в четыре процента.