Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:32, 20 февраля 2023Мир

Бывшие премьеры Великобритании призвали передать Украине истребители

Экс-премьеры Великобритании Джонсон и Трасс призвали передать Украине истребители

Фото: Toby Melville / Reuters

Бывшие премьер-министры Великобритании Борис Джонсон и Лиз Трасс выступили с призывом к западным странам усилить военную помощь Украине, передав ей воздушную авиацию, сообщает ТАСС.

По словам Джонсона, ничто не должно привести к откладыванию передачи Киеву танков, поскольку от этого может зависеть изменение ситуации на поле боя. При этом он подчеркнул, что Запад готов обучать пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) управлению самолетами НАТО, но отказывается поставлять их Киеву. «Так что давайте перейдем к делу и передадим им истребители», — добавил экс-премьер.

Трасс, в свою очередь, заявила, что союзникам Украины нужно предпринять все возможные действия для того, чтобы она как можно скорее одержала победу. В связи с этим она согласилась с тем, что Киеву необходимо поставить военные самолеты.

Ранее итальянская газета La Repubblica сообщила, что Италия может поставить Украине боевые самолеты, однако только после того, как аналогичные поставки совершат и другие европейские союзники. Издание отмечает, что речь идет о пяти или менее самолетах. При этом маловероятно, что среди этих боевых самолетов будут истребители F-35 и Eurofighter. Скорее всего, Италия рассматривает отправку турбореактивных штурмовиков Amx или истребителей 3-го поколения Tornado.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин 21 февраля огласит послание Федеральному собранию
ООН заявила о развитии ситуации на Корейском полуострове в неверном направлении
Предсказавший землетрясения в Турции сейсмолог заявил об угрозе Кипру
В Турции назвали число погибших от новых землетрясений
В Госдуме заявили о войне НАТО с Россией
Главы МИД стран ЕС обсудили совместную закупку оружия для Украины
МИД Германии предостерег граждан от поездок в Россию
Мужчина неделю пролежал с инсультом в подвале дома в Подмосковье
Бывшие премьеры Великобритании призвали передать Украине истребители
На Украине раскрыли сроки получения информации о дате визита Байдена
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.