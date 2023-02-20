Бывшие премьеры Великобритании призвали передать Украине истребители

Экс-премьеры Великобритании Джонсон и Трасс призвали передать Украине истребители

Бывшие премьер-министры Великобритании Борис Джонсон и Лиз Трасс выступили с призывом к западным странам усилить военную помощь Украине, передав ей воздушную авиацию, сообщает ТАСС.

По словам Джонсона, ничто не должно привести к откладыванию передачи Киеву танков, поскольку от этого может зависеть изменение ситуации на поле боя. При этом он подчеркнул, что Запад готов обучать пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) управлению самолетами НАТО, но отказывается поставлять их Киеву. «Так что давайте перейдем к делу и передадим им истребители», — добавил экс-премьер.

Трасс, в свою очередь, заявила, что союзникам Украины нужно предпринять все возможные действия для того, чтобы она как можно скорее одержала победу. В связи с этим она согласилась с тем, что Киеву необходимо поставить военные самолеты.

Ранее итальянская газета La Repubblica сообщила, что Италия может поставить Украине боевые самолеты, однако только после того, как аналогичные поставки совершат и другие европейские союзники. Издание отмечает, что речь идет о пяти или менее самолетах. При этом маловероятно, что среди этих боевых самолетов будут истребители F-35 и Eurofighter. Скорее всего, Италия рассматривает отправку турбореактивных штурмовиков Amx или истребителей 3-го поколения Tornado.