Стали известны подробности смертельного пожара в подмосковном ТЦ

Очевидец заявил о гибели сотрудников ателье и автошколы при пожаре в ТЦ Лобни

При пожаре в торговом центре в подмосковном городе Лобня погибла сотрудница ателье и работник автошколы. Об этом «Ленте.ру» рассказали местные жители.

Жительница Подмосковья по имени Елизавета сообщила, что пожар произошел в старом здании рыночного типа. «Есть рынок "Садовод" — вот это то же самое, только в очень маленьком масштабе. Загорелась батарея для обогрева в магазине одежды на первом этаже, погибли два человека: девушка из ателье на втором этаже и дедушка из автошколы», — рассказала она. Собеседница «Ленты.ру» также отметила, что во время посещения ни разу не видела в здании запасных выходов.

Спецслужбы быстро прибыли на место пожара, сообщила проживающая в соседнем доме женщина, которая пожелала остаться анонимной. «Было много очень пожарных машин, 10 — точно, реанимобиль, скорая, ДПС, кинологи, МЧС», — уточнила она. По словам женщины, в здании располагается много организаций: на первом этаже магазин, который всего 10 дней назад открылся после реконструкции, лавка с шаурмой, автошкола, детский центр, ветклиника, на втором — ателье, где произошло возгорание.

Ранее стало известно, что на месте возгорания обнаружены тела 46-летней Татьяны Я. и мужчины. На месте в данный момент работают экстренные службы.

Как уточнили в МЧС, сообщение о пожаре поступило в 11:45. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. В 12:50 открытое горение было ликвидировано.

