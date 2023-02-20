Медсестра ампутировала ступню пациенту без его согласия ради украшения магазина
В США идет суд над медсестрой, которая ампутировала пациенту ступню ради украшения магазина родственников. Об этом сообщает Fox News.
38-летняя Мэри Браун оказалась в центре разбирательств после инцидента, произошедшего 27 мая 2022 года. Женщина работала в клинике города Сприг-Вэлли, штат Висконсин, где проходил лечение 62-летний мужчина, ранее получивший обморожения нижних конечностей. У него развился некроз стоп, особенно поразивший правую. Браун ампутировала пациенту ступню и заявила коллегам, что хочет выставить ее в магазине чучел и таксидермических принадлежностей своих родственников с подписью: «Дети, надевайте ботинки!»
В обвинительном заключении сказано, что хирургическая манипуляция была проведена без согласия пациента и предписания лечащего врача. Спустя неделю после ампутации мужчина скончался, однако в судебных документах не указано, что причиной смерти была операция.
Тем не менее Браун обвинили в халатности, насилии над пожилым человеком и умышленном причинении тяжких телесных повреждений. На заседании суда в четверг, 16 февраля, женщина отказалась признать вину. Ее уволили из клиники и запретили работать медсестрой по найму или в качестве волонтера.
Ранее сообщалось, что в США медсестру уволили за то, что ее откровенные фото отвлекали коллег от работы. В свободное время 22-летняя медсестра по имени Джейлин продавала снимки порнографического содержания на сайте OnlyFans.