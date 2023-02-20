Мартиросян рассказал о переезде в Москву

Комик Гарик Мартиросян рассказал, что переехал в Москву из Лос-Анджелеса в 2000 году

Популярный комик Гарик Мартиросян рассказал, что переехал в Москву вместе с супругой Жанной зимой 2000 года. Он поделился подробностями в интервью Лауре Джугелии для YouTube-канала FAMETIME TV.

Супруги переехали в Москву из Лос-Анджелеса, так как вместе с будущим основателем Comedy Club Production Артуром Джанибекяном планировали развивать проекты в российской столице. Первое время Мартиросян вместе с женой проживал в панельном доме в однокомнатной квартире на улице Сущевский Вал.

Супруги отдавали за квартиру 130 долларов. Однако там не было занавесок и телевизора, из мебели стояла кровать, гарнитур и стол на кухне. В итоге супруга комика сама сшила шторы и скатерти. В то время Мартиросян работал на радио, где зарабатывал 400 долларов. «Вот так продолжалось достаточно долгое время. Да, было весело очень, потому что мы поставили перед собой цель чего-то достичь. Мы брались за любую работу», — отметил юморист.

Ранее российский и эстонский актер театра и кино Кирилл Кяро рассказал, что во время учебы в театральном училище в Москве жил в общежитии. Он отметил, что заселение заняло у него около месяца, так как он долго не мог найти коменданта.