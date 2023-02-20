Россиянина осудят за имитацию стрельбы из гранатомета по мемориальной доске

Во Владивостоке осудят мужчину за имитацию стрельбы из гранатомета по мемориальной доске

Ленинский районный суд Владивостока рассмотрит дело жителя Артемовска за имитацию стрельбы из гранатомета по мемориальной доске. Об этом в понедельник, 20 февраля, «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Приморского края.

По данным ведомства, в октябре 2022 года фигурант нарушил общественный порядок, имитируя расстрел из пускового устройства гранатомета мемориальной доски, установленной к 100-летию проведения Приамурского Земского Собора под руководством генерала Михаила Константиновича Дитерихса. Мемориальная доска находилась на фасаде дома №85 по улице Светланская.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 2 статьи 213 («Хулиганство») УК РФ.

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