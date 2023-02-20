Россиянина осудят за имитацию стрельбы из гранатомета по мемориальной доске
Ленинский районный суд Владивостока рассмотрит дело жителя Артемовска за имитацию стрельбы из гранатомета по мемориальной доске. Об этом в понедельник, 20 февраля, «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Приморского края.
По данным ведомства, в октябре 2022 года фигурант нарушил общественный порядок, имитируя расстрел из пускового устройства гранатомета мемориальной доски, установленной к 100-летию проведения Приамурского Земского Собора под руководством генерала Михаила Константиновича Дитерихса. Мемориальная доска находилась на фасаде дома №85 по улице Светланская.
По факту произошедшего возбуждено дело по части 2 статьи 213 («Хулиганство») УК РФ.
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