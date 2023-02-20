Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:08, 20 февраля 2023Силовые структуры

Россиянина осудят за имитацию стрельбы из гранатомета по мемориальной доске

Во Владивостоке осудят мужчину за имитацию стрельбы из гранатомета по мемориальной доске

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Ленинский районный суд Владивостока рассмотрит дело жителя Артемовска за имитацию стрельбы из гранатомета по мемориальной доске. Об этом в понедельник, 20 февраля, «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Приморского края.

По данным ведомства, в октябре 2022 года фигурант нарушил общественный порядок, имитируя расстрел из пускового устройства гранатомета мемориальной доски, установленной к 100-летию проведения Приамурского Земского Собора под руководством генерала Михаила Константиновича Дитерихса. Мемориальная доска находилась на фасаде дома №85 по улице Светланская.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 2 статьи 213 («Хулиганство») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Твери суд оштрафовал россиянку по статье о дискредитации армии за возложение цветов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Медведев высказался о визите Байдена в Киев
«ВКонтакте» утроит выплаты разработчикам мини-приложений
Сьюки Уотерхаус назвала самое большое испытание в романе со звездой «Сумерек»
Жильцов дома в центре Москвы бессрочно лишили газа
Бузова показала фигуру в нижнем белье
Акула растерзала туриста
Раскрыт секретный остров в Средиземноморье с низкими ценами для туристов
В Конгрессе США визит Байдена в Киев назвали оскорблением американцев
На Украине отозвали аккредитацию у журналистов из Италии
Россиянина осудят за имитацию стрельбы из гранатомета по мемориальной доске
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.