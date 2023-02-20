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14:36, 20 февраля 2023Мир

В ЕС признали исчерпание санкционных инструментов против России

Глава Евросовета Мишель заявил, что ЕС уже ввел основную часть антироссийских санкций

Фото: Johanna Geron / Reuters

Основная часть антироссийских санкций ЕС уже введена, все последующие пакеты направлены на предотвращение попыток их обхода и мелкие доработки. Исчерпание санкционных инструментов против России признал глава Евросовета Шарль Мишель, сообщает РИА Новости.

«Каждый следующий пакет направлен на затягивание петли и предотвращение попыток обхода [ограничений]. Но главное уже было сделано, потому что мы ввели санкции против ископаемого топлива… Когда вы уже приняли главные меры, то остается не так много из дополнительных вещей, которые вы можете сделать», — заявил он.

Ранее Президент США Джо Байден объявил, что Вашингтон вводит санкции против российской элиты и компаний, связанных со спецоперацией. Уточняется, что подробности о новом пакете рестрикций станут известны позднее.

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Виктория Кондратьева
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