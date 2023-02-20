В ЕС признали исчерпание санкционных инструментов против России

Глава Евросовета Мишель заявил, что ЕС уже ввел основную часть антироссийских санкций

Основная часть антироссийских санкций ЕС уже введена, все последующие пакеты направлены на предотвращение попыток их обхода и мелкие доработки. Исчерпание санкционных инструментов против России признал глава Евросовета Шарль Мишель, сообщает РИА Новости.

«Каждый следующий пакет направлен на затягивание петли и предотвращение попыток обхода [ограничений]. Но главное уже было сделано, потому что мы ввели санкции против ископаемого топлива… Когда вы уже приняли главные меры, то остается не так много из дополнительных вещей, которые вы можете сделать», — заявил он.

Ранее Президент США Джо Байден объявил, что Вашингтон вводит санкции против российской элиты и компаний, связанных со спецоперацией. Уточняется, что подробности о новом пакете рестрикций станут известны позднее.