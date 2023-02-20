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13:22, 20 февраля 2023Мир

Байден объявит новые санкции против российской элиты

Президент США Байден объявит санкции против людей и компаний, связанных со спецоперацией

Фото: Evan Vucci / АР

Президент США Джо Байден сообщил, что Вашингтон на этой неделе объявит новые санкции, которые коснутся российской элиты. Об этом говорится на сайте Белого дома.

По словам американского лидера, санкции будут введены против тех людей и компаний, которые связаны со спецоперацией и каким-либо образом помогают «российской военной машине».

Заявление главы Белого дома было опубликовано в момент его неожиданного визита в Киев, где он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Помимо этого, Байден, выступая в Киеве, объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 500 миллионов долларов, куда войдут артиллерийские боеприпасы, средства противовоздушной обороны (ПВО), противотанковые системы и другое вооружение.

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Варвара Кошечкина
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