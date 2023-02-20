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07:50, 20 февраля 2023Экономика

Российские власти не поддержали ограничение наценок на продукты

«Ъ»: Минсельхоз не поддержал идею ГД ограничить наценки на продукты первой необходимости

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Предложение Госдумы по ограничению торговых наценок на продукты питания первой необходимости на уровне 10-15 процентов не нашло поддержки в правительстве. Об этом со ссылкой на отзыв Минсельхоза по соответствующему постановлению пишет «Коммерсантъ».

В ведомстве указали, что регулирование только торговых наценок невозможно, для таких мер пришлось бы заняться каждым этапом производства и продажи продуктов. Однако такое вмешательство в отрасль дестабилизирует экономику, лишит стимулов производителей и продавцов. Результатом станет не снижение цен, а падение налогов и дефицит.

Вместе с тем в Минсельхозе напомнили, что правительство и без того может устанавливать временные предельные цены на отдельные категории продуктов в случае, когда те подорожают более чем на 10 процентов в течение 60 дней без учета сезонности. Более того, Минсельхоз, Минпромторг, Федеральная антимонопольная служа (ФАС) и торговые сети взаимодействуют по добровольным ограничениям наценок на отдельные овощи, молочные продукты, сахар и хлеб.

В комментарии изданию представитель Минсельхоза указал, что ценовая ситуация на продовольственном рынке стабильная и вводить регулирование наценок незачем. Напротив, постоянное влияние на цены окажет негативное влияние на экономику.

Ранее стали известно, что Минсельхоз может инициировать снижение импортных пошлин на помидоры и огурцы, если цены на эти овощи продолжат расти. В качестве еще одного способора борьбы с подорожанием помидоров рассматривается увеличение беспошлинную квоту на их ввоз из Турции.

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Платон Щукин
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