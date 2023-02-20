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00:46, 20 февраля 2023Россия

В России началась короткая рабочая неделя

Роструд: рабочими будут дни с 20 по 22 февраля в связи с Днем защитника Отечества

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

У россиян началась короткая рабочая неделя. Рабочий день в среду, 22 февраля, будет короче на один час. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Роструда.

По информации ведомства, рабочими будут дни с 20 по 22 февраля — это связано с празднованием 23 февраля Дня защитника Отечества. Последний рабочий день недели, 22 февраля — предпраздничный, поэтому его продолжительность сокращается на один час.

Отмечается, что увеличение количества выходных дней в феврале с 23-го по 26-е число связано с переносом выходного дня с воскресенья, 1 января, на пятницу, 24 февраля. В Роструде уточнили, что при шестидневной рабочей неделе суббота, 25 февраля, является рабочим днем.

Ранее сообщалось, что россияне стали больше путешествовать на февральские праздники. Выяснилось, что в 2023 году путешествие на 23 февраля запланировали на 60 процентов больше туристов, чем в прошлом году.

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Юлия Мискевич
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