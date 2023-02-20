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13:03, 20 февраля 2023Экономика

Путину предложили провести «специальную экономическую операцию»

Лидер «Новых людей» Нечаев предложил Путину провести «специальную экономическую операцию»

Фото: Ministry of Economy of Russia / Globallookpress.com

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев предложил президенту России Владимиру Путину провести «специальную экономическую операцию». Об этом пишет «Коммерсантъ».

Нечаев, в частности, призывает ввести высокие пошлины на импорт товаров из недружественных стран. «Другие партии говорят о том, что нужно раздать побольше денег, мы же предлагаем их собрать, не повышая нагрузку на национальные компании», — отметил он.

По словам Нечаева, президент идею поддержал, но отметил, что важно, чтобы это не обернулось ростом цен. Нечаев уверен, что при высоких импортных пошлинах зарубежные поставщики, чтобы снизить их размер, станут поставлять товары в страну дешевле.

«Потребитель ничего не потеряет. Умный поставщик вместо налогов у себя будет платить пошлины здесь. Мы заберем деньги из бюджетов недружественных стран и перетащим в наш бюджет — проведем "специальную экономическую операцию"», — пояснил лидер партии «Новые люди». При этом Нечаев отметил, что нельзя поднимать пошлины на товары, которые Россия сама не производит.

Начать в России «специальную экономическую операцию» еще в сентябре прошлого года предложил депутат Госдумы от ЛДПР Станислав Наумов. Он призвал упростить бюрократические процедуры по передаче предпринимательской деятельности мобилизованных граждан и предоставить для них налоговые льготы по НДФЛ.

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Платон Щукин
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