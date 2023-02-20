Россиянкам раскрыли портящие первое впечатление о человеке модные ошибки

Российский дизайнер Валерия Утушкина: неудобные вещи портят первое впечатление о человеке

Дизайнер и создательница бренда LERU Валерия Утушкина раскрыла россиянкам модные ошибки, которые портят первое впечатление о человеке. Соответствующий материал появился на сайте издания Woman's Day.

В первую очередь эксперт призвала читательниц перестать носить неудобные вещи. «То, как ваше тело реагирует на одежду, имеет огромное значение для вашей уверенности и языка тела. (...) В неудобной одежде (слишком тесной, слишком откровенной, из раздражающего материала) вы всегда будете взвинчены и суетливы», — отметила она.

Неправильное сочетание цветов в одежде и отказ от классики также влияет на внешний вид, добавляет Утушкина. По ее словам, лучше сосредоточиться на покупке вечно актуальных моделей. «Ультрамодные тренды — признак скорее незрелости и неразвитого вкуса, а сдержанность, умение обращаться с классикой и элегантность доступны только избранным», — пояснила эксперт и порекомендовала не выделяться из толпы за счет неуместных образов.

В заключение Утушкина напомнила о пренебрежении аксессуарами. Украшения должными быть минималистичными, даже если наряд является простым и строгим, считает собеседница издания.

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