Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:01, 20 февраля 2023Путешествия

Летевший в Москву самолет резко сменил курс и сел в другой стране

Летевший из Бангкока в Москву самолет резко сменил курс и сел в Узбекистане для дозаправки

Фото: Виктор Борзых / Globallookpress.com

Летевший из Бангкока в Москву пассажирский лайнер резко сменил курс и сел в Узбекистане. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе компании Uzbekistan Airports.

Отмечается, что посадка российского самолета в другой стране произошла вынужденно. Воздушное судно приземлилось в Ташкенте в штатном режиме для дозаправки.

Материалы по теме:
Россияне полюбили зимовать на Бали. Откуда такая любовь и почему этот расслабленный курорт подойдет далеко не каждому?
Россияне полюбили зимовать на Бали.Откуда такая любовь и почему этот расслабленный курорт подойдет далеко не каждому?
21 октября 2022
«Такого нигде не сыщешь» Чем Таиланд уже много лет покоряет россиян и почему туда стоит отправиться именно сейчас?
«Такого нигде не сыщешь»Чем Таиланд уже много лет покоряет россиян и почему туда стоит отправиться именно сейчас?
12 апреля 2022

В компании уточнили, что на борту лайнера находилось 400 пассажиров. «После дозаправки самолет продолжит полет в аэропорт назначения», — пояснили в пресс-службе.

Ранее в феврале у летевшего из Чары в Читу российского пассажирского лайнера Ан-24 отказал двигатель во время полета. Самолет осуществил посадку в штатном режиме в аэропорту Читы на вспомогательном двигателе. На борту воздушного судна находилось 48 пассажиров и 5 членов экипажа, никто из них не пострадал.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Фариза Бацазова
Обсудить
Последние новости
Медведев высказался о визите Байдена в Киев
Россиянку осудили на четыре года за нападение на соседа из-за замечания сыну
Сумка россиянки Hermes Birkin за 1,7 миллиона рублей оказалась подделкой
Ползущего из полиции по грязному снегу россиянина без ног сняли на видео
Aurus задумали продавать на Ближнем Востоке и в Африке
Врач предупредил о вреде чая и кофе
Россиянам рассказали о подорожании проектирования жилья
Определена средняя сумма трат москвичей на подарки к 23 Февраля
На границе Польши и Белоруссии появились пробки из фур в десятки километров
Вложения в венчурные фонды по всему миру рекордно сократились
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.