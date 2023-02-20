Летевший в Москву самолет резко сменил курс и сел в другой стране

Летевший из Бангкока в Москву самолет резко сменил курс и сел в Узбекистане для дозаправки

Летевший из Бангкока в Москву пассажирский лайнер резко сменил курс и сел в Узбекистане. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе компании Uzbekistan Airports.

Отмечается, что посадка российского самолета в другой стране произошла вынужденно. Воздушное судно приземлилось в Ташкенте в штатном режиме для дозаправки.

В компании уточнили, что на борту лайнера находилось 400 пассажиров. «После дозаправки самолет продолжит полет в аэропорт назначения», — пояснили в пресс-службе.

Ранее в феврале у летевшего из Чары в Читу российского пассажирского лайнера Ан-24 отказал двигатель во время полета. Самолет осуществил посадку в штатном режиме в аэропорту Читы на вспомогательном двигателе. На борту воздушного судна находилось 48 пассажиров и 5 членов экипажа, никто из них не пострадал.