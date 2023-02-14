У российского пассажирского самолета отказал двигатель во время полета

У летевшего из Чары в Читу пассажирского самолета Ан-24 отказал двигатель во время полета

У летевшего из Чары в Читу российского пассажирского лайнера Ан-24 отказал двигатель во время полета. Об этом сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Инцидент произошел в понедельник, 13 февраля, в 160 километрах от поселка Чара в Забайкальском крае. «Самолет осуществил посадку в штатном режиме в аэропорту Читы на вспомогательном двигателе», — рассказали в ведомстве.

В следственном управлении также заявили, что на борту лайнера находилось 48 пассажиров и пять членов экипажа, никто из них не пострадал. «По данному факту Забайкальским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по статье 263 ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена") УК РФ», — говорится в сообщении. Также отмечается, что воздушное судно осмотрено следователями и криминалистами, изъята бортовая документация, опрошены все члены экипажа.

Ранее в феврале летевший из Самары в Баку пассажирский лайнер резко сменил курс и вернулся в аэропорт вылета. Самолету авиакомпании Utair пришлось сесть в другом городе из-за технической неисправности. Командир российского воздушного судна принял решение о его возврате в связи с неполадкой в работе генератора одного из двигателей.