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16:11, 14 февраля 2023Путешествия

У российского пассажирского самолета отказал двигатель во время полета

У летевшего из Чары в Читу пассажирского самолета Ан-24 отказал двигатель во время полета

Фото: телеграм-канал «Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России»

У летевшего из Чары в Читу российского пассажирского лайнера Ан-24 отказал двигатель во время полета. Об этом сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Инцидент произошел в понедельник, 13 февраля, в 160 километрах от поселка Чара в Забайкальском крае. «Самолет осуществил посадку в штатном режиме в аэропорту Читы на вспомогательном двигателе», — рассказали в ведомстве.

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В следственном управлении также заявили, что на борту лайнера находилось 48 пассажиров и пять членов экипажа, никто из них не пострадал. «По данному факту Забайкальским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по статье 263 ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена") УК РФ», — говорится в сообщении. Также отмечается, что воздушное судно осмотрено следователями и криминалистами, изъята бортовая документация, опрошены все члены экипажа.

Ранее в феврале летевший из Самары в Баку пассажирский лайнер резко сменил курс и вернулся в аэропорт вылета. Самолету авиакомпании Utair пришлось сесть в другом городе из-за технической неисправности. Командир российского воздушного судна принял решение о его возврате в связи с неполадкой в работе генератора одного из двигателей.

Фариза Бацазова
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