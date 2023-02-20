Украинский пленный рассказал о службе офицеров из Британии и Канады в ВСУ

РИА Новости: украинский пленный рассказал о службе британских и канадских офицеров в ВСУ

Украинский военнослужащий, взятый в плен под Авдеевкой, рассказал о службе британских и канадских офицеров и других специалистов в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Слова неназванного украинского пленного передает РИА Новости.

По словам военного, он встречал канадских и британских специалистов под Херсоном, они в основном работали с морпехами. Под Авдеевкой он видел иностранцев. Он подчеркнул, что условия, в которых находились натовские военные, не позволяли обучать украинских бойцов, поэтому иностранные служащие принимали непосредственное участие в боевых действиях.

Пленный украинский военнослужащий предположил, что британцы были ближе к офицерскому составу. «[Они] пару раз отработали из "Джавелина" (переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin — прим. «Ленты.ру»). А в основном из пулеметов. В этой группе было два-три человека», — подчеркнул он, добавив, что с ними всегда был переводчик. Несмотря на это, указал пленный, они мало общались с украинскими военными, поскольку были близко от российских позиций.

В свою очередь, по его словам, канадские специалисты в основном уходили дальше от позиций ВСУ. «Отрабатывали. Однажды одних посекло кассетой, и их эвакуировали», — заметил собеседник агентства.

Кроме того, военный считает, что сейчас больше украинцев обучается за рубежом. В частности, он встречал бойцов, которые ездили в Великобританию. Он пояснил, если человек не служил, его обучают на военно-учетную специальность стрелков, обращению с оружием. Украинский пленный также раскритиковал стрелковое вооружение, поставляемое НАТО. В частности, бельгийский пулемет он назвал «неудачным».

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