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12:17, 20 февраля 2023Экономика

Расход запасов газа в Европе стал минимальным с 2012 года

Отбор из европейских ПХГ упал до минимума с 2012 года

Фото: Christian Charisius / Reuters

Отбор из европейских поземных хранилищ газа (ПХГ) упал до минимума с 2012 года, а закачка достигла рекорда, пишет ТАСС.

Запасы находятся ниже 70 миллиардов кубометров, расход газа составил лишь 209 миллионов кубометров. Закачка была на уровне 111 миллионов кубометров (максимум для этого дня за все время наблюдений). ПХГ Европы заполнены на 64,13 процента (на 20,61 процентного пункта выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет).

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Заявки на транзит российского газа через территорию Украины стали увеличиваться, показатель вырос на 9,5 процента и находится на уровне 39,2 миллиона кубометров.

В феврале глава хедж-фонда Andurand Capital Пьер Андюран заявил, что Россия потерпела поражение в энергетической войне с Евросоюзом. Он отметил, что европейские страны смогли обойтись без российских энергоресурсов, а Москва осталась без крупнейшего покупателя, заменить которого ей не удастся.

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Платон Щукин
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