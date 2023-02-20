На Украине заявили об отсутствии решений по поставкам ракет большой дальности

Глава МО Украины заявил об отсутствии решений по поставкам Киеву ракет большой дальности

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил об отсутствии принципиальных решений по поставкам Киеву ракет большой дальности. Об этом он высказался в эфире всеукраинского телемарафона.

Резников сообщил, что в настоящий момент «есть другие технические решения», выразив надежду на их дальнейшую реализацию вместе с партнерами Киева. В этом контексте он упомянул о поставке ракет дальностью не 300, а 200 километров. «Думаю, это скоро враг на себе почувствует», — добавил глава ведомства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о получении от западных стран «сигналов» о поставках республике дальнобойных ракет. До этого он выражал уверенность, что в скором времени табу на их передачу Киеву будет снято.