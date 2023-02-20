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11:22, 20 февраля 2023Бывший СССР

На Украине заявили об отсутствии решений по поставкам ракет большой дальности

Глава МО Украины заявил об отсутствии решений по поставкам Киеву ракет большой дальности

Фото: Marko Djurica / Reuters

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил об отсутствии принципиальных решений по поставкам Киеву ракет большой дальности. Об этом он высказался в эфире всеукраинского телемарафона.

Резников сообщил, что в настоящий момент «есть другие технические решения», выразив надежду на их дальнейшую реализацию вместе с партнерами Киева. В этом контексте он упомянул о поставке ракет дальностью не 300, а 200 километров. «Думаю, это скоро враг на себе почувствует», — добавил глава ведомства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о получении от западных стран «сигналов» о поставках республике дальнобойных ракет. До этого он выражал уверенность, что в скором времени табу на их передачу Киеву будет снято.

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Георгий Нестеров
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