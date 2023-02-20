Популярный российский телеведущий рассказал о своем заработке

Телеведущий Рогов рассказал, что реклама в его Telegram-канале стоит 150 тысяч рублей

Российский телеведущий, дизайнер и стилист Александр Рогов раскрыл свой заработок на рекламе в мессенджере Telegram и других социальных сетях. Стоимость размещения постов в своих аккаунтах он озвучил в новом выпуске шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка», доступном на YouTube.

«Публикация в Telegram-канале стоит 150 тысяч рублей», — рассказал Рогов. Популярный ведущий также добавил, что реклама на других платформах у него стоит дороже, но сейчас он не размещает ее в других соцсетях из-за низкой активности. «Там 500 тысяч примерно реклама стоила бы», — отметил он.

Дизайнер также подчеркнул, что никогда не рекламирует непроверенные товары или услуги. «Я рекламирую только то, во что я верю, что я пробовал. Я не буду рекламировать клиники, лекарственные средства, которые я не знаю. Особенно если это бренд одежды, я сам приду к вам на сайт, сам выберу то, что я хотел бы порекомендовать, и размещу это», — пояснил стилист.

Ранее Рогов назвал россиянам один из главных цветов текущего сезона. По словам ведущего, на данный момент в моду вошел красный цвет. Кроме того, Рогов порекомендовал читателям, не привыкшим носить яркие вещи, разбавлять образы в красном серыми или бежевыми предметами гардероба.