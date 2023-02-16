Стилист Рогов назвал главный цвет сезона

Стилист Александр Рогов назвал красный главным цветом текущего сезона

Российский стилист Александр Рогов назвал россиянам один из главных цветов текущего сезона. На эту тему он высказался в личном Telegram-канале.

По словам ведущего, на данный момент в моду вошел красный цвет. «Рианна неслучайно выступала на Супербоуле в красном: малышка точно в теме», — написал эксперт в посте, который набрал более 30 тысяч просмотров. Свои рассуждения стилист сопроводил фотографиями моделей в красной одежде с недавних показов популярных брендов.

Кроме того, Рогов порекомендовал читателям, не привыкшим носить яркие вещи, разбавлять красные образы с серыми или бежевыми предметами гардероба. Кроме того, красные наряды хорошо сочетаются с денимом, заключил специалист в публикации.

В декабре Рогов в беседе с коллегой Гошей Карцевым обсудил образ поп-исполнителя Филиппа Киркорова, в котором он появился на мероприятии, посвященном дню рождения канала МУЗ-ТВ. Стилист отметил, что певец начал комбинировать вещи различных брендов, однако раскритиковал данное сочетание предметов гардероба, назвав его дисгармоничным.