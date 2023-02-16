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12:40, 16 февраля 2023Ценности

Стилист Рогов назвал главный цвет сезона

Стилист Александр Рогов назвал красный главным цветом текущего сезона

Фото: Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports / Reuters

Российский стилист Александр Рогов назвал россиянам один из главных цветов текущего сезона. На эту тему он высказался в личном Telegram-канале.

По словам ведущего, на данный момент в моду вошел красный цвет. «Рианна неслучайно выступала на Супербоуле в красном: малышка точно в теме», — написал эксперт в посте, который набрал более 30 тысяч просмотров. Свои рассуждения стилист сопроводил фотографиями моделей в красной одежде с недавних показов популярных брендов.

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Кроме того, Рогов порекомендовал читателям, не привыкшим носить яркие вещи, разбавлять красные образы с серыми или бежевыми предметами гардероба. Кроме того, красные наряды хорошо сочетаются с денимом, заключил специалист в публикации.

В декабре Рогов в беседе с коллегой Гошей Карцевым обсудил образ поп-исполнителя Филиппа Киркорова, в котором он появился на мероприятии, посвященном дню рождения канала МУЗ-ТВ. Стилист отметил, что певец начал комбинировать вещи различных брендов, однако раскритиковал данное сочетание предметов гардероба, назвав его дисгармоничным.

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Майя Пономаренко
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