Сарик Андреасян стал отцом в третий раз

У Сарика Андреасяна и Лизы Моряк родилась дочь

38-летний российско-армянский режиссер Сарик Андреасян стал отцом в третий раз. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Кинематографист опубликовал фотографии со своей 27-летней супругой, российской актрисой Лизой Моряк, а также с новорожденной дочерью, имя которой предпочел не раскрывать.

«Моя девочка родила девочку! Вчера, 19 февраля, в 18:12, стоя в коридоре у палаты, я услышал аплодисменты и ура! Рожала Лиза, а всплакнул и вспотел в ожидании я. У нас все прекрасно! Девочка волосатая, черненькая и слегка недовольная, а это точно значит, что моя порода», — написал кинорежиссер, выразив благодарность жене и врачам.

О грядущем пополнении в семье Андреасян и Моряк стало известно в октябре прошлого года. Режиссер уже воспитывает двоих сыновей от предыдущего брака. В июне 2022-го кинодеятель сделал Лизе Моряк предложение, на которое она ответила согласием.

Ранее стало известно, что у американских актеров 35-летней Блейк Лайвли и 45-летнего Райана Рейнольдса родился четвертый ребенок.