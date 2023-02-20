Убившим пенсионерку и проживавшим в ее доме российским супругам вынесли приговор

В Саратове суд огласил приговор супругам, убившим пенсионерку и проживавшим в ее доме

В Саратовской области суд признал 59-летнего местного жителя и его 51-летнюю супругу виновными в убийстве пожилой женщины и краже ее имущества. Об этом в понедельник, 20 февраля «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчину приговорили к 14 годам колонии строгого режима, а его жене назначили принудительные работы сроком на три года.

Супруги поселились у 75-летней пенсионерки в 2012 году. Однако спустя два года она пропала. Следствие и суд установили, что в 2014 году мужчина до смерти избил женщину, а затем закопал ее тело за кладбищем. Позже супруги продали машину Lada Kalina, находящуюся в собственности потерпевшей, сняли с ее счета в банке более 450 тысяч рублей и продолжили жить в ее квартире.

В 2021 году фигуранта задержали по подозрению в убийстве пенсионерки. На допросе он сообщил о месте захоронения потерпевшей, однако вину не признал. По словам супруга, женщина упала с лестницы и умерла, а он испугался и похоронил ее.

Ранее сообщалось, что в Тюмени 38-летний мужчина убил сожителя и мать бывшей жены.