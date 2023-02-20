Россиянин убил сожителя и мать бывшей жены

В Тюмени 38-летний мужчина убил сожителя и мать бывшей жены

В Тюмени 38-летний мужчина убил сожителя и мать бывшей жены. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщает 72.ru.

По данным издания, фигурант напал на бывшую жену в квартире на Тульской улице. Известно, что он убил сожителя экс-супруги и расправился с ее матерью. Его бывшая жена находится в реанимации.

Отмечается, что россиянин был ранее судим и недавно вышел из колонии. Кроме того, он долгое время следил за потерпевшей и избивал ее.

Ранее стало известно, что в Хабаровском крае в поселке Новый Ургал россиянин убил пенсионера из ревности к общей знакомой.