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11:58, 20 февраля 2023Силовые структуры

Россиянин убил сожителя и мать бывшей жены

В Тюмени 38-летний мужчина убил сожителя и мать бывшей жены

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Тюмени 38-летний мужчина убил сожителя и мать бывшей жены. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщает 72.ru.

По данным издания, фигурант напал на бывшую жену в квартире на Тульской улице. Известно, что он убил сожителя экс-супруги и расправился с ее матерью. Его бывшая жена находится в реанимации.

Отмечается, что россиянин был ранее судим и недавно вышел из колонии. Кроме того, он долгое время следил за потерпевшей и избивал ее.

Ранее стало известно, что в Хабаровском крае в поселке Новый Ургал россиянин убил пенсионера из ревности к общей знакомой.

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Екатерина Власова
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