В Китае заявили о страхе НАТО из-за возможной войны за Тайвань

Global Times: заявление генсека НАТО показало обеспокоенность возможной войной за Тайвань

Сделанное на мюнхенской конференции заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга показало озабоченность альянса возможностью войны за Тайвань. Такое мнение высказал китайский военный эксперт Сун Чжунпин в беседе с изданием Global Times.

По его словам, Вашингтон надеется на достижение альянсом нового уровня влияния, расширения своего присутствия по всему миру. При этом для достижения этих целей Соединенных Штатов необходимо объединять государства-члены, «чьи интересы не всегда совпадают, и заставлять их тратить больше на свой военный бюджет».

Чжунпин подчеркнул, что США намерены превратить НАТО в глобальный военный альянс, поэтому заявление Столтенберга об азиатском регионе «можно рассматривать как прокладывание пути для участия НАТО в делах Азиатско-Тихоокеанского региона».

Ранее генсек НАТО на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном допустил конфликт в Азии по образцу украинского. «То, что происходит сегодня в Европе, может завтра случиться в Азии», — подчеркнул генсек альянса. Он добавил, что в Китае наблюдают за кризисом на Украине и извлекают уроки на будущее.