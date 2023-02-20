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19:19, 20 февраля 2023Интернет и СМИ

Врач предупредил о вреде чая и кофе

Пульмонолог Хованов заявил, что чай и кофе при простуде и гриппе вредны для организма

Фото: unsplash

Врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Александр Хованов заявил, что чай и кофе при простуде и гриппе могут быть вредны, так как повышают нагрузку на организм. Об этом он рассказал в программе «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим».

Во время заболевания необходимо пить больше жидкости, так как благодаря этому из организма выходят токсины, указал Хованов. «Но напитки разные. Есть напитки, от которых будет больше вреда, чем пользы. (...) Это такие крепкие напитки, как кофе, чай, потому что они содержат кофеин и стимулируют работу сердца и повышают нагрузку», — предупредил доктор.

Помимо того, по его словам, при простуде и гриппе вредно употреблять напитки с высоким содержанием сахара. Хованов порекомендовал при таких заболеваниях пить обычную воду, настой шиповника или клюквенный морс.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников развеял распространенный миф о кофе. Специалист заверил, что этот напиток не повышает риски образования камней в почках.

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Олег Давыдов
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