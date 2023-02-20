Главы МИД стран ЕС обсудили совместную закупку оружия для Украины

Главы МИД стран Евросоюза поддержали идею о совместной закупке оружия для Украины

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес рассказал, что главы МИД стран Евросоюза (ЕС) провели встречу, в ходе которой обсуждался вопрос о совместной закупке оружия для Украины. По его словам, никто из руководителей внешнеполитических ведомств не оказался против данного предложения, сообщает ТАСС.

«Не все высказались [по данному вопросу], но было большинство [поддержавших идею], и, определенно, никто не высказал своего отторжения», — заявил он.

Альбарес добавил, что в связи с этим возможность совместной закупки оружия для Киева будет обсуждаться главами оборонных ведомств государств ЕС.

Ранее бывшие премьер-министры Великобритании Борис Джонсон и Лиз Трасс призвали союзников Украины усилить военную помощь Украине. По их мнению, передача Киеву всех необходимых видов вооружений должна происходить как можно быстрее. Они также добавили, что Запад должен направить Вооруженным силам Украины (ВСУ) истребители.