Ким Кардашьян заподозрили в связи с НЛО из-за новой рекламы ее бренда

Ким Кардашьян заподозрили в связи с НЛО из-за моделей в масках пришельцев в новой рекламе

Американская телезвезда Ким Кардашьян представила новую коллекцию собственного бренда нижнего белья Skims и стала объектом насмешек в сети. Снимки и комментарии появились на странице марки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Предпринимательница сообщила, что в новой линейке товаров будет представлено 25 различных моделей бикини в семи цветах. Бизнесвумен продемонстрировала в новой рекламе некоторые позиции из нового ассортимента. В частности, знаменитость сфотографировали лежащей на шезлонге в слитном купальнике, а также у автомобиля в сером бикини.

При этом на размещенных кадрах видно, что вокруг Кардашьян позируют и другие модели в аналогичных нарядах и масках в виде голов инопланетян. Кроме того, на одном из изображений на заднем плане запечатлен надувной пришелец фиолетового цвета. По этой причине фанаты заподозрили звезду реалити-шоу в связи с НЛО.

«Все эти инопланетные штуки — все стало на свои места», «Кардашьян действительно похожи на инопланетянок», «Ким спасла несколько пришельцев до того, как их тарелку сбили власти. Лучшая», «В следующей серии "Кардашьянов" нам расскажут о том, как моделей Skims спутали с пришельцами», — высказывались многочисленные пользователи сети.

Ранее в феврале американская телезвезда и предпринимательница Кайли Дженнер разместила снимки в бикини и яркой обуви, после чего стала объектом насмешек в сети. Бизнесвумен позировала в пляжной одежде и босоножках люксового бренда Jacquemus с желтыми перьями. «С каких пор птицы продают обувь?», «Что это вообще за обувь?» — высказывались фанаты в многочисленных комментариях под упомянутым постом фотомодели.