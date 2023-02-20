На Украине заявили о наличии конструктивных сил для создания новой власти

Экс-премьер Украины Азаров заявил о наличии конструктивных сил для создания новой власти

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире «Соловьев Live» заявил, что после окончания специальной военной операции следует создать техническое правительство, которое подготовит условия для выборов и прихода к власти конструктивных сил, которые в настоящее время загнаны в подполье. Об этом пишет ТАСС.

Политик подчеркнул, что на Украине необходимо восстановить демократию и свободу деятельности всех политических партий, кроме нацистских и тех, которые исповедуют милитаристские цели. Он выразил уверенность, что в стране есть здоровые политические силы, которые могут возглавить новое правительство. «Да, они сейчас разрушены, они преследуются, они загнаны в подполье, частично ликвидированы, уничтожены, но они есть», — отметил он. Азаров считает, что поддержка этих конструктивных сил позволит создать новое руководство Украины.

Экс-премьер добавил, что главным условием для восстановления страны является создание правительства, которое перестанет обслуживать интересы западных стран и займется построением благополучного общества. Он заявил, что к действующего руководства Украины другие задачи. По его словам, когда завершится конфликт, необходимо будет создать техническое руководство из специалистов-профессионалов. Их задача будет заключаться в том, чтобы провести необходимые восстановительные работы и подготовить Украину «к нормальным демократическим выборам», — сказал он.

Азаров также отметил, что за два-три года должна быть проведена денацификация Украины. Он призвал осудить всех людей, виновных в государственных переворотах, а также в преступлениях и репрессиях против граждан

Ранее экс-премьер назвал условие для прекращения существования республики. По его мнению, Украина «кормится с руки НАТО» и без западного кредитования ее не станет. Азаров отметил, что страна в настоящее время является абсолютно несамостоятельной. Бюджет страны, по его словам, пополняется за счет кредитов со стороны стран НАТО, в основном США.