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09:32, 20 февраля 2023Россия

В российском городе отменили прямые выборы мэра

Депутаты поддержали законопроект об отмене прямых выборов мэра в Новосбирске

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области в двух чтениях поддержали законопроект об отмене выборов мэра в Новосибирске и наукограде Кольцово. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 20 февраля.

Уточняется, что 50 депутатов в российском городе поддержали данное решение, а 13 высказались против. С инициативой об отмене прямых выборов выступила Общественная палата в лице руководительницы Галины Гридневой. Она же возглавляет «Центр оценки и развития управленческих компетенций», подконтрольный областному правительству.

По проекту закона, в Новосибирске и Кольцово городских глав будут назначать из числа кандидатов, которых предложит конкурсная комиссия, передает портал NGS.RU.

В последний раз выборы мэра в Новосибирске состоялись в 2019 году. Сейчас главой города является коммунист Анатолий Локоть.

В декабре 2022 года дума Томска большинством голосов приняла поправки в устав города, отменяющие прямые выборы мэра. Тогда за внесение поправок в устав Томска проголосовали 25 парламентариев, против — четверо, еще трое воздержались.

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Анна Щербакова
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