В ЕС допустили закупку боеприпасов для Украины на 4 миллиарда евро

Bloomberg: ЕС запланировал одобрить закупку боеприпасов для Украины на €4 млрд в марте

Страны Европейского союза (ЕС) могут согласовать в марте закупку боеприпасов для Украины на четыре миллиарда евро, передает Bloomberg.

Отмечается, что главы МИД стран Евросоюза рассмотрят предложение Эстонии выделить финансовую помощь на совместную закупку миллиона единиц боеприпасов. В частности, это инициатива получила одобрение Нидерландов и Румынии.

«Как задумка, это очень хорошо, потому что боеприпасы являются проблемой — Украина нуждается в них в большом количестве, и нам также необходимо увеличить наши собственные запасы. Сейчас мы делаем это на национальном уровне, но я бы также поддержала и продвигала эту идею в более широком масштабе», — допустила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

Политики обсудят механизма совместных закупок, однако альтернативы общему подходу к инвестициям и закупкам нет. Рынок не может сам поддержать масштабное наращивание производства без государственных гарантий, сказал глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу. По его словам, компаниям нужна определенная стабильность.

Ранее власти Польши призвали НАТО дать Киеву послевоенные гарантии безопасности. Президент страны Анджей Дуда заявил, что это необходимо для моральной поддержки украинской армии и простого населения.

