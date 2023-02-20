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06:22, 20 февраля 2023Мир

Дуда призвал НАТО предоставить Украине гарантии безопасности

FT: президент Польши Дуда призвал НАТО дать Украине послевоенные гарантии безопасности

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Президент Польши Анджей Дуда призвал страны НАТО дать Украине гарантии безопасности после окончания конфликта. Об этом сообщает Financial Times.

По информации газеты, польский лидер обратился к членам Североатлантического альянса с призывом дать Украине «послевоенные гарантии безопасности».

Дуда отметил, что обещания гарантий безопасности важны для боевого духа армии Украины, они дали бы бойцам и гражданам «ощущение, что НАТО поддерживает их».

В публикации Financial Times уточняется, что Киев добивается таких гарантий безопасности, которые будут обязывать США, Великобританию и Францию предоставить стране военную помощь в случае будущего нападения.

Ранее Дуда выразил сомнение, что конфликт на Украине может завершиться в 2023 году. Отвечая на вопрос журналиста Sky News, ожидает ли он окончания боевых действий в этом году, польский лидер сказал: «Боюсь, что нет». Он полагает, что Россия рассчитывает на усталость Запада и НАТО от конфликта, после чего они перестанут поддерживать Украину.

Марина Совина
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