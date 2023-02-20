Дуда призвал НАТО предоставить Украине гарантии безопасности

FT: президент Польши Дуда призвал НАТО дать Украине послевоенные гарантии безопасности

Президент Польши Анджей Дуда призвал страны НАТО дать Украине гарантии безопасности после окончания конфликта. Об этом сообщает Financial Times.

По информации газеты, польский лидер обратился к членам Североатлантического альянса с призывом дать Украине «послевоенные гарантии безопасности».

Дуда отметил, что обещания гарантий безопасности важны для боевого духа армии Украины, они дали бы бойцам и гражданам «ощущение, что НАТО поддерживает их».

В публикации Financial Times уточняется, что Киев добивается таких гарантий безопасности, которые будут обязывать США, Великобританию и Францию предоставить стране военную помощь в случае будущего нападения.

Ранее Дуда выразил сомнение, что конфликт на Украине может завершиться в 2023 году. Отвечая на вопрос журналиста Sky News, ожидает ли он окончания боевых действий в этом году, польский лидер сказал: «Боюсь, что нет». Он полагает, что Россия рассчитывает на усталость Запада и НАТО от конфликта, после чего они перестанут поддерживать Украину.