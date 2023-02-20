Зеленский сообщил о встрече с директором МВФ

Президент Украины Зеленский сообщил, что провел встречу с директором МВФ Георгиевой

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что провел встречу с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой.

Украинский лидер отметил, что для Киева поддержка МВФ обеспечивает возможность оставаться сильным. «Это также оружие — оружие экономическое, которое дает нам, нашему обществу, нашему бизнесу возможность развиваться», — указал он.

По словам президента, Украине необходимо поступление инвестиций, поэтому Международный валютный фонд своей деятельностью всегда подает правильные сигналы.

20 февраля Зеленский встретился в Киеве с президентом США Джо Байденом. Американский лидер прибыл в украинскую столицу, чтобы выразить приверженность суверенитету и территориальной целостности государства, а также объявить о новом пакете военной помощи.

