Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:42, 20 февраля 2023Бывший СССР

Зеленский сообщил о встрече с директором МВФ

Президент Украины Зеленский сообщил, что провел встречу с директором МВФ Георгиевой
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine/ Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что провел встречу с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой.

Украинский лидер отметил, что для Киева поддержка МВФ обеспечивает возможность оставаться сильным. «Это также оружие — оружие экономическое, которое дает нам, нашему обществу, нашему бизнесу возможность развиваться», — указал он.

По словам президента, Украине необходимо поступление инвестиций, поэтому Международный валютный фонд своей деятельностью всегда подает правильные сигналы.

20 февраля Зеленский встретился в Киеве с президентом США Джо Байденом. Американский лидер прибыл в украинскую столицу, чтобы выразить приверженность суверенитету и территориальной целостности государства, а также объявить о новом пакете военной помощи.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Госдума предложила запретить удаленку для некоторых IT-специалистов
Польша призвала ввести очередной пакет антироссийских санкций и взяться за новый
Тренер «Вашингтона» порассуждал о сроках возвращения Овечкина в США
Зеленский сообщил о встрече с директором МВФ
Власти Турции предостерегли от приближения к морю после землетрясений
В США осудили внешний вид Зеленского на встрече с Байденом
Раскрыты подробности о сопровождающих Байдена во время визита в Киев журналистах
В Сирии сообщили о пострадавших из-за нового землетрясения
Байден рассказал о цели визита в Киев
Жителей российского города предупредили об «опасном» Солнце
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.