Советник Байдена не согласился с Путиным в вопросе угроз со стороны Запада

Советник Байдена по нацбезопасности Салливан: страны Запада не нападают на Россию

Страны Запада не нападают на Россию и не представляют для нее угрозы, Вашингтон не согласен с таким мнением, высказанным российским президентом Владимиром Путиным. Об этом заявил советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан, пишет РИА Новости.

«Никто не нападает на Россию. Это какой-то абсурд думать, что Украина или кто-то еще представляет военную угрозу для России», — отметил он.

Салливан также сообщил, что предстоящее выступление Байдена в Варшаве не задумано как ответ на послание Путина Федеральному собранию, и добавил, что «это не конкурс по риторике».

Ранее Путин также говорил, что западные страны хотят перевести конфликт на Украине в статус глобального. Глава государства предупредил, что Москва будет реагировать на подобные действия.