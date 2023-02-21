Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:17, 21 февраля 2023Мир

Советник Байдена не согласился с Путиным в вопросе угроз со стороны Запада

Советник Байдена по нацбезопасности Салливан: страны Запада не нападают на Россию

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Страны Запада не нападают на Россию и не представляют для нее угрозы, Вашингтон не согласен с таким мнением, высказанным российским президентом Владимиром Путиным. Об этом заявил советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан, пишет РИА Новости.

«Никто не нападает на Россию. Это какой-то абсурд думать, что Украина или кто-то еще представляет военную угрозу для России», — отметил он.

Салливан также сообщил, что предстоящее выступление Байдена в Варшаве не задумано как ответ на послание Путина Федеральному собранию, и добавил, что «это не конкурс по риторике».

Ранее Путин также говорил, что западные страны хотят перевести конфликт на Украине в статус глобального. Глава государства предупредил, что Москва будет реагировать на подобные действия.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Путин заявил о приостановке участия России в ДСНВ
Российский рынок подрос после послания Путина
Число пострадавших при взрыве на заводе в США увеличилось
В Европе испугались прекращения поставок лекарств из Китая
Следователи завели дело после гибели двух детей подо льдом
Эксперт рассказала о важности создания фонда помощи семьям погибших бойцов
Популярный обзорщик КВН высказался об отходе от дел Маслякова
Вор с татуировками криминального авторитета попал на видео при краже
Российская модель обвинила массажиста в домогательствах после похода в салон
«Калашников» сообщил о начале серийного производства СВЧ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.